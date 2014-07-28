İzmir Metrosu'nun son etabına törensiz açılış

İzmir Metrosu’nun son etabı olan Poligon-Fahrettin Altay bölümünün da tamamlanmasıyla Metro Bornova’dan Üçkuyular’a kadar ulaştı. 9.5 yıl sonra biten projede nihayet mutlu sona ulaşılırken, tören yapılmadı. İlk sefere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Hayırlı uğurlu olsun. Bayram hediyesi olsun. Hatay Caddesi üzerinde ve bu mevkide yaşayan vatandaşlarımıza 9.5 sene büyük sıkıntılar verdik, hepsinden özür diyoruz. Elimizde olmayan nedenlerle oldu. Ama İzmir ulaşımının en dar boğazı geçilmiş oldu" dedi.

Yapımı teknik sorunlar nedeniyle yılan hikayesine dönen İzmir Metrosu’nun son etabı Poligon ve Fahrettin Altay istasyonları tamamlandı. Test sürüşleri, sinyalizasyon ağı, enerji sistemi ve peronların araçlara bağlı ölçümleri gibi çok kapsamlı testlerin gerçekleştirildiği iki istasyonda herhangi bir sorun yaşanmaması üzerine bugün ilk sefer yapıldı. Başkan Aziz Kocaoğlu’nun isteği üzerine tören düzenlenmedi.

'Evka-3 Fahrettin Altay 30 dakikada son buldu'

Diğer bölümleri daha önce hizmete açılan, ancak 20 kilometrelik kesintisiz ilk sefere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Aziz Kocaoğlu olmak üzere ilçe belediye başkanları, CHP yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Saat 11.00’de Evka 3’ten hareket eden ilk tren, 20 kilometrelik hat üzerinde 17’inci ve son istasyon Fahrettin Altay’a sorunsuz gitti. Kentin doğusundan batısına ilk sefer yaklaşık 30 dikakada metro ile kesintisiz ulaşım sağlandı. Metroda ve çıkışta başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar Başkan Kocaoğlu’na yoğun ilgi gösterdi. Fahrettin Altay durağında Başkan Kocaoğlu, alkış ve çiçeklerle ’Kıskananlar çatlasın’, ’İzmir Azizdir Aziz Kalacak’, ’En büyük başkan bizim başkan’ sloganlarıyla karşılandı. Vatandaşlar fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı, izdiham yaşandı. Metrodan çıkan Başkan Kocaoğlu, basın mensuplarına açıklama yaptı.

'En çok eleştirildiğim konuydu'

2005 yılında temelinin atıldığını belirttiği Üçyol- Üçkuyular metro hattının birçok sıkıntıya sebep olduğunu, çok sayıda yüklenicinin işi bıraktığını buna rağmen tamamlandığını belirten Aziz Kocaoğlu şunları söyledi:

"Ramazan ayının son günü arife günü nihayet tamamlanabilen metro, bayram hediyesi olarak İzmirli hemşirelerimize hediyemiz olsun. Saat 11.00’de Evka-3 istasyonundan çıktığımız yolculuk 30 dakika sonra Fahrettin Altay- Üçkuyular istasyonunda son buldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bayram hediyesi olsun. Hatay Caddesi üzerinde ve bu mevkide yaşayan vatandaşlarımıza 9.5 sene büyük sıkıntılar verdik, hepsinden özür diyoruz. Elimizde olmayan nedenlerle oldu. Ama İzmir ulaşımının en dar boğazı geçilmiş oldu. Bizim belediye başkanlığımız döneminde 10 yılda en çok eleştirildiğim konuydu. Kötü haberler yapan insanlar, manipülasyon yapanlar, inşallah burayı gelip kullanırlar. İzmirlilere hayırlı olsun."

Basın açıklamasının ardından bir grup pazarcı, bir gruba satılan ve iş merkezi yapılacak Üçkuyular Pazaryeri’nin bir hafta içinde kapatılacağını ancak kendilerine yer gösterilmediğini belirtip protesto yaptı. Konunun muhatabının kendisinin olmadığını söyleyen Kocaoğlu pazarcıların ilçe başkanlarına başvurmasını önerdi.