İzmir metro inşaatında patlama: 2 ölü, 4 yaralı...

T24-

Ölenlerin ve yaralananların isimleri belli oldu

Üçyol-Üçkuyular arasında süren metro inşaatında, inşaat dışında bulunan havalandırma tankında meydana gelen patlamada, tankın parçalarının etrafa saçılması sırasında 1 işçi, patlamanın ardından da tankın üzerlerine düşmesiyle 1 işçi hayatını kaybederken, 4 işçi de yaralandı. Patlamanın aşırı sıcak nedeniyle olabileceği ifade edildi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, inşaat halindeki metro tünelinin çıkışındaki hava tankında sıkışma yaşanması sonucu patlama olduğunu, 2 kişinin öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.Patlamanın yaşandığı bölgede gazetecilere açıklama yapan Kocaoğlu, şu bilgileri verdi:"Hava kompresör tankında patlama olması sonucu iş kazası meydana geldi. Yüklenici firmanın iki elemanı öldü, 4 yaralı var. Yaralılar inşallah kurtulurlar. Kimse iş kazası olmasını istemez. Metro tüneline hava kompresör tankının dışarıdan hava vermesi gerekiyor. İçeride oksijen olması gerekiyor. Bu kompresör de o işi yapıyor. Patlama nedeni teknik olarak inceleniyor. Çıkacak teknik rapordan sonra neden belli olacak. Metro tünelinde hiç göçük yok. Olay yok. Vatandaşların binalarında zarar, camlarında kırılma var, bunlar telafi edilir."Bir gazetecinin, inşaatta kaynak yapılırken patlama olduğu yönündeki iddiayı sorması üzerine Kocaoğlu, ''Henüz bana böyle bir bilgi gelmedi. Patlamanın kesin nedeni teknik rapordan sonra ortaya çıkacak'' dedi.Asayişten Sorumlu Emniyet müdür Yardımcısı Ali Yıldırım, ölen ve yarlananların kimlikleriyle ilgili gazetecilere bilgi verdi. Yıldırım, patlamada Raşit Topal (40) ile Ahmet Ertekin'in (29) olay yerinde öldüğünü, işçiler Erkan Asal (23), Hakan Topal (25), Ökkeş Yıldız (24), Fatih Demirer (53) yaralandığını bildirdi.