İzmir merkezli 'FETÖ' soruşturmasında 11 tutuklama

İzmir merkezli 5 ilde, 'FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemey sevk edilen şüphelilerdenden 11'i örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Mart günü, 'FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. İzmir merkezli Tekirdağ, Eskişehir, Balıkesir ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında 22 şüpheli, gözaltına alındı.
Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 11'i tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.