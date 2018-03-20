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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 11 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 11'i tutuklandı

20 Mart 2018 19:41

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 11\'i tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Mart günü, FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenledi. İzmir merkezli Tekirdağ, Eskişehir, Balıkesir ve Kocaeli\'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında 22 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 11\'i tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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