İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 kişi hakkında gözaltı kararı

İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 3 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı öne sürülen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen, 2014 yılı sonrası Bank Asya’ya örgüt elebaşının çağrısı üzerine Bank Asya’ya para yatırdığı, KHK ile kapatılan dernek ve sendikalara üye olduğu öne sürülen 5’i öğretmen, 12 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde 3 ilde 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.