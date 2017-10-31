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İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı

31 Ekim 2017 20:30

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Jandarma ekiplerinin, İzmir, Bitlis, İstanbul, Van, Uşak, Manisa, Denizli ve Afyon\'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere karakola götürülen şüphelilerden birinin meslekten ihraç edilen üsteğmen ve halen görevde olan iki astsubay ile biri Dışişleri Bakanlığı, biri Diyanet İşleri Başkanlığı, birinin ise Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu\'nda görevli personel olduğu belirtildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerden 6\'sının örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı belirlendi.

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