İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, bu sabah saatlerinde İzmir merkezli Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Iğdır ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları ve mahrem yapılanmadan ankesörlü telefonla arandıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.