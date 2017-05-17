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İzmir Marşı'na küfretti, diziden kovuldu, özür diledi!

"Sadece bir kısmı yayınlanmak suretiyle bağlamından koparılan ilgili görüntüler..."

17 Mayıs 2017 11:47

TRT1'de yayınlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisinde "Kapı Ağası" karakterine hayat veren oyuncu Ebubekir Öztürk'ün İzmir Marşı'na küfrettiği video, sosyal medyada gündem oldu. Tepki çeken video nedeniyle dizinin kadrosundan çıkartılan Öztürk, daha sonra avukatları aracılığıyla özür diledi. 

Videonun bir bölümünün kesilerek yayınlandığı ileri sürülen açıklamada "Müvekkilimiz, sadece bir kısmı yayınlanmak suretiyle bağlamından koparılan ilgili görüntüler nedeniyle istemeden incitmiş olduğu samimi vatandaşlarımızdan özür dilemektedir" dendi. 

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylaması öncesinde çekildiği tahmin edilen videoda, Öztürk'ün "İzmir'in dağlarının a... k..., yaşa Recep Tayyip Erdoğan yaşa, adın yazılacak referanduma" dediği duyuluyor.

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Payitaht AbdülhamidEbubekir Öztürkİzmir Marşıküfür

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