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Yaşam

''İzmir'' markası için beyaz perde atağı   İZMİR (A.A)

09 Kasım 2011 11:58

-''İzmir'' markası için beyaz perde atağı   İZMİR (A.A) - 09.11.2011 - Megapol Grubu'nun, uluslararası sinema sektörünü İzmir'e çekmek amacıyla bir Alman ortakla film stüdyosu kuracağı bildirildi.  Megapol Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökdemir, kentlerin sanat, kültür ve turistik alanda gelişmelerinde, sinema sektörünün önemli paya sahip olduğunu, sinemanın bu anlamda, marka kent olmaya çalışan İzmir için önem taşıdığını ifade etti.  Bununla birlikte İzmir'in de sinema sektörü için cazip bir yatırım alanı oluşturduğunu ve son dönemde İzmir'de çekilen dizi ve film sayısının hızla arttığına dikkati çeken Gökdemir, grup olarak bu alanda da yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi.  Bu kapsamda çalışma başlattıklarını belirten Gökdemir, şu bilgileri verdi:  ''Sinema sektörünü İzmir'e çekmek amacıyla yatırım yapıyoruz. Avrupa'nın en iyilerinden olan Alman bir firma ile ortak stüdyo kurmak istiyoruz. Görüşmelerimiz son aşamaya geldi. Stüdyoyu birlikte kuracak ve yöneteceğiz. Stüdyo, grubumuzun yapacağı alışveriş kompleksi içinde oluşturulacak. Dünya standartlarında bir stüdyo olacak. Hedefimiz yerli yapımların yanında dünyaca ünlü yapım şirketlerini de İzmir'e çekmek.''  Stüdyo yatırımı çalışmalarına paralel burada çekimi yapılacak ilk film için de hazırlıkların başladığını açıklayan Gökdemir, ilk filmin İzmir'in en eski apartmanı olan ve halen restorasyonu devam eden Anadolu Apartmanı'nda geçen bir aşk hikayesini konu edineceğini bildirdi. 

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