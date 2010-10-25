-İZMİR LİMANINDA "GÜVENLİK" TATBİKATI İZMİR (A.A) - 25.10.2010 - İzmir Limanı'nda, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik (ISPS) Kodu gereği, olası terör saldırısına karşı ''Gemi ve Liman Güvenliği Tatbikatı'' gerçekleştirildi. İzmir Valiliğinin koordinasyonundaki tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Denizcilik Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı birimleri katıldı. Vali Cahit Kıraç'ın da izlediği tatbikatla ilgili bilgi veren Denizcilik Müsteşarı Hasan Naiboğlu, ''11 Eylül Saldırısı''nın ardından Uluslararası Denizcili Örgütünün, güvenlik çalışmaları doğrultusunda oluşturulan ''Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik (ISPS) Kodu'' kapsamında tatbikatın gerçekleştirildiğini bildirdi. Naiboğlu, tatbikatta, Türk Bayraklı gemilerde ve Türkiye'nin deniz yetki alanında bulunan liman tesislerinde ISPS Kodu'nun etkin uygulanarak tedbirlerin oluşturulmasının yanı sıra, bilgi akışının eksiksiz ve doğru merkezlere ulaşmasının sağlanması, operasyona katılan kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilerek, olası tehditlere hazırlıklı olunması amacının güdüldüğünü ifade etti. Ekipler, hazırlanan 2 farklı senaryoya yönelik İzmir Limanı'nda tatbikat gerçekleştirdi. Senaryo gereği, deniz yoluyla Bergama vapuruna çıkan ve 5 personeli rehin alan 8 kişilik terörist grup, gemiye patlayıcı madde yerleştirdi. Gemi personelinin acil sinyaliyle durumdan haberdar olan Deniz Müsteşarlığı, diğer birimlerle kriz masası oluşturarak operasyonu başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı deniz botu ve helikopter gemi çevrede önlem alarak, terörist grubun teslim olması çağrısında bulundu. Teröristlerin çağrılara ateş açarak karşılık vermesi üzerine, devreye giren müzakereci, teröristlerle diyalog kurdu. Müzakereciyle de bir sonuca ulaşılamayınca, Deniz Kuvvetleri Su Altı Savunma (SAS) komandoları, geminin alt bölümüne yerleştirilen bombayı, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı özel eğitimli timler de gemiye sızarak terörist grubu etkisiz hale getirdi. Rehineler de kurtarıldı. Operasyon öncesinde yaralı durumdaki bir gemi personeli de hastaneye götürülmek üzere sağlık ekiplerince gemiden alındı. İkinci senaryo gereği, liman alanı içerisinde bir binaya giren 5 kişilik silahlı terörist grubu, çalışanları rehin alarak binaya bomba yerleştirdi. Güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya giren teröristlere yönelik Özel Harekat polisleri operasyon düzenledi. Binanın çatısından iplerle inerek pencerelerden odalara giren özel harekat polisleri, silahlı çatışmaya girdi. Operasyona katılan Özel Harekat Daire Başkanlığına bağlı terör eylemlerine yönelik eğitimden geçirilmiş köpeklerin de katıldığı operasyonda, terörist gruptan 1 kişi yaralı olarak, diğerleri ise yara almadan etkisiz hale getirildi. Bomba imha uzmanlarının kullandığı robot da, teröristlerce yerleştirilen bombayı etkisiz hale getirdi. İzmir Valisi Cahit Kıraç, kentin deniz bağlantılarını iyi kullanması ve mümkün olduğunca fazla yararlanması gerektiğini belirterek, ''Ekipmanlarımız, personelimiz çok iyi olabilir. Ancak tatbikat yapılmadan güçlerimizi ne kadar etkili kullandığımızı göremeyiz. Türkiye'nin en güvenli illerinden İzmir'in valisi olarak bu tatbikatın da başarılı sonuçlanmasından memnuniyet duydum'' diye konuştu.