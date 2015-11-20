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Çevre

İzmir Kuş Cenneti'nde alınan önlemler sayesinde 7 bin flamingo doğdu

Flamingoların sayımı için havadan çekim yapıldı

20 Kasım 2015 21:21

İzmir Kuş Cenneti’nde flamingo yavrularının havadan fotoğrafı çekilerek sayımları yapılırken bu yıl 7 bin 111 yavrunun doğduğu tespit edildi.

DHA'da yer alan habere göre, İzmir Kuş Cenneti’nin simgesi olan flamingoların üreyebilmesi için ilk kez 2012 yılında Kuş Cennetini Koruma Birliği tarafından göllerin ortasına 6 bin metrekarelik yapay ada oluşturuldu. 

2 yılda 17 bin çift flamingo kuluçkaya yattı ve ortalama 14 bin flamingo yavrusu doğdu. Bu yıl yumurtadan çıkan yavruların sayımı için de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün sağladığı helikopterle havadan çekim yapıldı. Beslenmeye giden flamingoların, toplu halde bıraktığı yavrularının havadan çekilen fotoğraflarını çekip, tek tek sayımını yapan Yard. Doç. Dr. Ortaç Onmuş 7 bin 111 yavrunun yumurtadan çıktığını açıkladı.

Uzmanlar şimdi 2016 yılı üreme döneminde 20 bin çift flamingonun kuluçkaya yatmasını sağlamak için İzmir Kuşcenneti Birliği tarafından satın alınan el traktörü ile kuluçka adasının kullanılmayan kısımları taşlarından temizlenip yuva yapmaya uygunhale getirildi.

 

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