İzmir Kuş Cenneti yurt dışına açılıyor

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Gediz Deltası'nda yer alan İzmir Kuş Cenneti, benzer doğal özellikleriyle dünya genelinde üne sahip bulunan Fransa'daki Kuş Cenneti Camargue Deltası ve Rhone Nehri için düzenlenen festivale "onur konuğu" olarak katılacak.



Başta Avrupa'daki kuş gözlemcileri ve araştırmacıları olmak üzere bu dalda çalışma yapanlar açısından büyük önem taşıyan Camargue'da 5 yıldır düzenlenen festivalin, Türkiye'deki 464 kuş türünden 284'üne ev sahipliği yapan Gediz Deltası ve İzmir Kuş Cenneti’nin uluslararası alanda daha çok tanınmasına olanak sağlayacağı bildirildi.



İzmir Kuş Cenneti’ni Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ) Müdürü Ahmet Akgün, yaptığı açıklamada, İsviçre'den doğarak Fransa'nın güneyinde Arles ve Marsilya şehirleri yakınında dökülen Rhone Nehri'nin oluşturduğu Camargue Deltası'nın Gediz Deltası ile çok büyük benzerliklere sahip olduğunu söyledi.



Camargue'ın da tıpkı Gediz ve İzmir Kuş Cenneti gibi çok sayıda kuş türüne üreme ve konaklama alın oluşturduğunu ve bu kuşlardan flamingolarla ünlü olduğunu ifade eden Akgün, yine Camargue'da tıpkı Gediz Deltası'nda olduğu gibi 2 tuzla bulunduğunu belirti.



Bu yıl 1-6 Mayıs günlerinde altıncısı düzenlenecek festivalde, Gediz Deltası ve İzmir Kuş Cenneti’ni en iyi şekilde tanıtmayı amaçladıklarını dile getiren Akgün, şunları kaydetti:



"Festivalde İzmir ve Gediz Deltası'nı tanıtan sunumlar yapılacak, ziyaretçilere tanıtım broşürleri dağıtılacak ve bir de sempozyum düzenlenecek. Festivalde ayrıca Gediz Deltası yöresine ait folklorik ögeler olan halk oyunları ve yemekleri sergilenecek. Camargue'ın Avrupa'da önemli bir delta olması ve Avrupa'da kuş gözlemciliği bize göre çok daha iyi yerlerde olduğundan bu festivale çok sayıda kuş gözlemcisi, araştırmacısı ve doğasever katılıyor. Bu nedenle burada yapılacak tanıtımla İzmir Kuş Cenneti’ne gelen yabancı ziyaretçi sayısında, başta Fransa'dan olmak üzere önemli ölçüde artış olmasını bekliyoruz."



Akgün, festivalin iki delta arasındaki koruma amaçlı yönetim açısından, var olan ilişkilerin gelişmesi, bilgi ve deneyim aktarımının hızlanması açısından da yararlı olacağını vurguladı.



Her iki deltanın da önemli türlerinden birisinin flamingo olduğunu belirten Akgün, "Camargue'daki Flamingo İstasyonu, bu alanda dünyanın sayılı merkezlerinden birisi. Biz de Gediz Deltası Yönetim Planı çerçevesinde flamingo yuvalarını restore etmeyi hedefliyoruz. Mesela bu alanda onların bilgilerinden, uyguladıkları tekniklerden faydalanacağız" diye konuştu.



Akgün, Camargue'ın deneyimlerinden yararlanma noktasında, Gediz Deltası ve İzmir Kuş Cenneti’nin tanıtımı açısından kendilerinin de önümüzdeki yıllarda önce ulusal belli bir süre sonra da uluslararası çapta bir festival düzenlemeyi planladıklarını sözlerine ekledi.



(AA)

