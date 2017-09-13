İzmir kulüplerine Dünya Kupası damgası (YENİDEN)

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- HİNDİSTAN\'da, 6-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 2017 FIFA U17 Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek Türkiye U17 Milli Takımı\'nın 21 kişilik aday kadrosuna İzmir kulüplerinden tam 8 oyuncunun davet edilmesi, büyük gurur yaşattı.

İzmir temsilcilerinden Altınordu, ay-yıldızlı ekibe 5 futbolcu göndererek başı çekerken, Göztepe\'den 2, Bucaspor\'dan ise 1 oyuncu aday kadroya çağrıldı. U17 Milli Takım\'ın kalesi tamamen İzmirli file bekçilerine emanet edildi. Altınordu\'dan Berke Özer ve Ozan Can Oruç ile Göztepe\'den Eren Bilen finallerde milli takımın kalesini koruyacak.

Altınordu\'dan forvet Embiya Ayyıldız, stoper Şahan Akyüz ve orta saha Egehan Gök ile yine orta alanda görev yapan Bucasporlu Kerem Atakan Kesgin ve Göztepeli Sezer Taşkolu, kadroya seçilme sevinci yaşayan diğer İzmirliler oldu. U17 Milli Takımımız 18 Eylül Pazartesi günü Katar\'ın başkenti Doha\'ya giderek burada iki hazırlık maçı oynayacak. Finallerde B Grubu\'nda 6 Ekim\'de Yeni Zelanda, 9 Ekim\'de Mali, 12 Ekim\'de Paraguay\'la karşılaşacak milliler, grupta ilk 2 sırayı almaya çalışacak. Son 16 turu 16-18 Ekim, çeyrek finaller 21-22 Ekim, yarı finaller 25 Ekim, final ise 28 Ekim\'de oynanacak.

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