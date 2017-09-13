T24 LogoT24 Logo
Spor

İzmir kulüplerine Dünya Kupası damgası (YENİDEN)

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- HİNDİSTAN'da, 6-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 2017 FIFA U17 Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek Türkiye U17 Milli Takımı'nın 21 kişilik aday kadrosuna İzmir kulüplerinden tam 8 oyuncunun davet edilmesi, büyü

13 Eylül 2017 20:06

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- HİNDİSTAN\'da, 6-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 2017 FIFA U17 Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek Türkiye U17 Milli Takımı\'nın 21 kişilik aday kadrosuna İzmir kulüplerinden tam 8 oyuncunun davet edilmesi, büyük gurur yaşattı.
İzmir temsilcilerinden Altınordu, ay-yıldızlı ekibe 5 futbolcu göndererek başı çekerken, Göztepe\'den 2, Bucaspor\'dan ise 1 oyuncu aday kadroya çağrıldı. U17 Milli Takım\'ın kalesi tamamen İzmirli file bekçilerine emanet edildi. Altınordu\'dan Berke Özer ve Ozan Can Oruç ile Göztepe\'den Eren Bilen finallerde milli takımın kalesini koruyacak.
Altınordu\'dan forvet Embiya Ayyıldız, stoper Şahan Akyüz ve orta saha Egehan Gök ile yine orta alanda görev yapan Bucasporlu Kerem Atakan Kesgin ve Göztepeli Sezer Taşkolu, kadroya seçilme sevinci yaşayan diğer İzmirliler oldu. U17 Milli Takımımız 18 Eylül Pazartesi günü Katar\'ın başkenti Doha\'ya giderek burada iki hazırlık maçı oynayacak. Finallerde B Grubu\'nda 6 Ekim\'de Yeni Zelanda, 9 Ekim\'de Mali, 12 Ekim\'de Paraguay\'la karşılaşacak milliler, grupta ilk 2 sırayı almaya çalışacak. Son 16 turu 16-18 Ekim, çeyrek finaller 21-22 Ekim, yarı finaller 25 Ekim, final ise 28 Ekim\'de oynanacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA HİNDİSTANEkimFIFA U17 Dünya KupasıTürkiye U17 Milli TakımıAltınorduGöztepeBucasporU17 Milli TakımAltınordu BerkeOzan Can OruçGöztepe Eren BilenEmbiya AyyıldızAkyüzEgehan GökBucasporlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24