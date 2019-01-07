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İzmir Körfezi'nin usta balık avcıları

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Gediz Deltası'nda yaşayan karabataklar körfezde sürü halinde balık avlıyor

07 Ocak 2019 14:11

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Gediz Deltası\'nda yaşayan karabataklar körfezde sürü halinde balık avlıyor. Karabatakların sürü halinde uçması seyirlik görüntüler oluştururken balık avlamadaki zekalarıyla da kendilerine hayran bırakıyor.
Gediz Deltası\'nda yaşayan uzun gövde ve geniş kuyruklarıyla dikkat çeken karabataklar, İzmir Körfezi\'nde balık avlayarak yaşamlarını sürdürüyor. Suya dalarak avladığı balığı sudan çıkmadan yemesiyle bilinen karabatakların gagasının ucunda, balıkçıların oltasını andıran bir çengel bulunurken, bu ayrıntı balığı kolayca yakalamasında önemli rol oynuyor. Karabatak sürüleri avcılıktaki zekalarıyla da dikkat çekiyor. Sürü halinde kıyıya doğru uçan karabataklar, ardı ardına dalış yaparak, balık sürülerini kolayca avlayacakları sığ sulara doğru yönlendiriyor. Daha havadayken avlayacağı balığa karar veren karabataklar, su altındaki görüşleriyle de avcılıktaki ustalığını sergiliyor. Karabatakların sürü halinde uçuşları ise seyrine doyulmaz görüntüleri ortaya çıkarıyor. Karabatakların sayılarının giderek artması, bölgeyi ziyaret eden doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor.

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