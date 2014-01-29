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Çevre

İzmir Körfezi'nde canlı türleri artıyor

İzmir Körfezi'nin temizlenmesine yönelik yapılan çalışmalar, denizdeki oksijen oranını ve canlı türlerinin artmasını sağladı

29 Ocak 2014 12:48

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün 2013 raporuna göre, İzmir Körfezi’nde çözülmüş oksijen seviyesinin yükselmesi ile canlı türü sayılarında önemli artış yaşandı. Körfezde yapılan son çekimlerde deniztavşanları, yıldızlar, deniz şakayıkları, taş mercanları ve karidesler gözlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre üniversite tarafından deniz altındaki yaşamı tespit etmek amacıyla Urla iskele, Narlıdere Güneybatı Atık Su Arıtma Tesisi, İnciraltı, Sahilevleri, Konak ve Bostanlı iskeleleri olmak üzere 6 ayrı bölgede dört mevsim çekilen su altı fotoğraflarında, bol oksijenli sularda yaşayabilen deniz atları ve deniz çayırları, temiz suları yaşam alanı olarak seçen deniz yıldızları, deniz şakayıkları ve deniz tavşanları ile temiz sularda yaşayan ve Türkiye ’de sadece Urla’da görülen taş mercanları tespit edildi.

Bu yılki su altı görüntülerinde karabaş balığı, horozbina balığı, dil balığı, avlanma yasağı bulunan çift kabuklulardan Pinna Nobilis (midye), farklı türde deniz tavşanları, mercanlar ile tüplü kurt ve boru kurdu dikkati çekti.

İnciraltı bölgesinde karidesler, tüplü kurtlar, kaya balıkları, anemon gibi türlerin yanı sıra bol oksijenli sularda yaşayabilen deniz çayırlarına rastlandı. Nesli tehlike altında olan çift kabuklulardan Pinna Nobilis türü de burada görüldü.

 

‘Turistik yörelerin su kalitesi de arttı’

 

İZSU Genel Müdürü Ahmet Alpaslan da Büyük Kanal Projesi’nin devreye girmesinin ardından körfezde gözle görülür bir iyileşme yaşandığına işaret etti. Kuzeyde açılacak sirkülasyon kanalı ile körfeze temiz su girişi sağlayacaklarına değinen Alpaslan, “Bu, oksijen miktarını daha da artıracak. Şu anda zaten balık oranı ve deniz canlıları arttı. Bu da yüzülebilir körfez hedefimiz için bize umut verdi” dedi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan arıtmalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği denetlemeler de çıkış suyu değerlerinin, kirlilik sınırlarını belirleyen standartların çok altında olduğunu ortaya koydu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10’u ileri biyolojik olmak üzere toplam 25 atık su arıtma tesisi işletiyor. Arıtma tesis sayısının fazlalaşması ve çıkış suyu kalitesinin yüksek olması, sadece İzmir Körfezi’nde değil, kentin turistik yörelerindeki deniz suyu kalitesini de artırıyor.

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