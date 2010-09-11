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Çevre

İzmir Körfezi vakumlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi körfezin dibini Haliç'teki gibi vakumlu gemilerle temizlemek üzere harekete geçti.

11 Eylül 2010 03:00

T24- İzmir Körfezi önce balıklara kavuştu. Sıra insanlarda. Büyükşehir Belediyesi körfezin dibini Haliç'teki gibi vakumlu gemilerle temizlemek üzere harekete geçti.


İzmir Körfezi, İstanbul Haliç’teki gibi temizlenecek. Körfezde dere ağızlarında biriken ve kıyı şeridinde sığlaşmaya neden olan alüvyon çamurları kepçe yerine İstanbul’da Haliç’in temizliğinde de kullanılan vakumlu gemilerle toplanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyada bu uygulamanın en iyi yapıldığı Hollanda’da ekim ayında incelemelerde bulunduktan sonra vakumlu gemi alacak.


Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun, “Yeni hedefimiz körfezde yüzmek” açıklamasının ardından çalışmalar hızlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü’ne körfez ile ilgili detaylı rapor hazırlatıldı.


Dış körfez ile iç körfez armasında su sirkülasyonunun sağlanması için kanal açılması gündeme geldi. Bu aşamada, özellikle tüm dere ağızları ve buradan yayılarak deniz kıyısı boyunca biriken ve sığlaşmaya neden olan alüvyon çamurları toplanacak.


Çamur toplanma işinin başta Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü’nden (DLH) kiralanan araçlarla ve kepçelerle yapılması düşünüldü. Ancak kepçeyle toplama hem zaman aldığı hem de dipteki kirliliği yüzeye de yaydığı için vazgeçildi. Bunun yerine çamurun vakumlu teknelerle dipten çekilmesi, ya dış körfeze deşarj ya da karada belirlenecek bir noktaya dökülmesi için ön proje çalışması başlatıldı.


Sirkülasyon hızlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri, vakumlu gemilerle dip çamuru temizliğinin daha önce kısmen yapıldığı Haliç’te inceleme yapmak için İstanbul’a gidip İSKİ yetkililerinden bilgi aldı. İZSU ekibi, Kocaoğlu’nun da katılacağı heyetle vakumlu sistemin en başarılı uygulandığı Hollanda’ya da Ekim ayında gidecek. Heyet, 2011 yılı içinde bu gemilerden satın alıp almamak konusunda son kararı verecek.
 

Vakumlu gemilerle çamurların toplanmasıyla, Karşıyaka sahilinden Ragıp Paşa Dalyanı’na kadar olan sığlaşma ortadan kaldırılacak. Derelerden gelen yeni çamurlarsa birikme yapmadan toplanacak. Denizde su sirkülasyonu sağlanacağı için doğal temizlik de hızlanacak.

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