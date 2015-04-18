İzmir Kitap Fuarı başlıyor

TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenen 20. İzmir Kitap Fuarı bugün Kültürpark’ta başlıyor.

Bu yıl 400 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenecek fuarda söyleşi, şiir dinletileri, panel ve çocuk etkinlikleriyle birlikte 150 etkinlik düzenlenecek.

Onur konuğu şair Süreyya Berfe’nin olduğu fuarda aralarında Can Dündar, Canan Tan, Ayşe Kulin, İlber Ortaylı, Deniz Kavukçuoğlu, Ece Temelkuran, Ali Kırca, Yüksel Pazarkaya, Mine Söğüt, Enver Aysever, Haydar Ergülen, Ercan Kesal, Semih Poroy, Zeynep Oral, Nihat Behram, Ataol Behramoğlu’nun da bulunduğu pek çok yazar ve şair okurlarıyla bir araya gelecek. 26 Nisan’da sona erecek olan fuar, her gün 11.00-20.00 saatleri arasında, kapanış günü ise saat 19.00’a kadar ziyaret edilebilir. Giriş ücretsiz.

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