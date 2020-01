İzmir Kısa Film Festivali başladı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in uzun soluklu tek uluslararası sinema etkinliği \'18\'inci Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali\' kapılarını sinemaseverlere açtı.

Başta Kültür Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Sinema Genel Müdürlüğü olmak üzere, Buca Belediyesi, Konak Belediyesi, Bornova Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Fransız Kültür Merkezi\'nin katkılarıyla gerçekleşen festival 12 Kasım\'a kadar sürecek. Festivalde ulusal ve uluslararası yarışma bölümlerinde 38 film, en iyi kurmaca, en iyi belgesel, en iyi deneysel ve en iyi animasyon kategorilerinde dağıtılacak olan, toplamda 11 Altın Kedi Ödülü için yarışıyor. 42 ülkeden 400 film 5 ayrı salonda ücretsiz olarak gösterilirken, festivalde, oyunculuk, kısa film pazarlaması, sinema yazarlığı, dijital sinema, ses teknik ve cast direktörlüğü üzerine atölye çalışmaları da bulunuyor. Festivale renk katan bir diğer etkinlik ise, Doç. Dr. Mehmet Koştumoğlu\'nun \"Türk Sinemasından Portreler\" isimli sergisi. Sergi festival süresince Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi\'nde. Festival\'de Luis Gonzsslez\'in \'The Turkish Way\' adlı 90 dakikalık belgeselinin özel bir gösterimi de var.

ÇİN\'DE TÜRK KISA FİLMLERİNİ TANITILACAK

Bu yıl 8\'incisi düzenlenecek olan China New Media Short Film Festival\'i komitesi üyeleri Mr. Liu Zhangbiao, Mr. Zheng Dingwen, Mr. Jin Zhenghua ve Mr. Wang Fan\'ı İzmir\'de konuk eden festival ekibi, karşılıklı ortak çalışmalar yapmak üzere anlaşma sağladı. Çin\'de gelecek yıl \'Türkiye yılı& olarak kutlanacak ve İzmir Kısa Film Festivali, New Media Short Film Festivali\'nin konuğu olarak, Türk kısa filmlerinin Çin\'de yaygın bir biçimde yer almasını sağlamak üzere tanıtım ve işbirliği yapacak.

