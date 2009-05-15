İzmir Karaburun'da 19 kaçak yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesinde yasadışı yollarla yurtdışına çıkmak isteyen 19 kaçak yakalandı.



Küçükbahçe Köyü Karareis Tuzla Koyu Mevkii'nde akşam saatlerinde yabancı uyruklu kişileri gören yöre halkı şüphe üzerine jandarmaya haber verdi. bunun üzerine harekete geçen Küçükbahçe Jandarma Karakol ekipleri, çevreye gizlenmiş 9 Filistin, 10 Somali uyruklu olmak üzere 5'i kadın toplam 19 kaçak yakaladı. Kaçaklarla beraber Türk uyruklu A.Y.'de (24) gözaltına alındı. Sorgusunun ardından A.Y. serbest bırakılırken, kaçakların Yunanistan diyerek Karaburun'a bırakıldıkları anlaşıldı. (DHA)





