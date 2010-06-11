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Yaşam

İzmir İnciraltı Katliamı'nın 30. yılı

12 Haziran 1980 gecesi, üniversite sınavlarına girmek için Anadolu’nun değişik yerlerinden İzmir’e gelen öğrencilerin kaldıkları İzmir İnciraltı yurtlarında askerleri

11 Haziran 2010 03:00

T24- 12 Haziran 1980 gecesi, üniversite sınavlarına girmek için Anadolu’nun değişik yerlerinden İzmir’e gelen öğrencilerin kaldıkları İzmir İnciraltı yurtlarında askerlerin aştığı ateş sonucu onlarca kişinin yaralandı, 5 kişi ise yaşamını yitirdi. 

12 Eylül'ün hemen öncesinde gerçekleşen belki de bu yüzden, az hatırlanan bu katliam bu yıl İzmir 78’liler Dayanışma ve Araştırma Derneği'nin çabaları ile gündeme taşındı.


İzmir 78'liler Dayanışma ve Araştırma Derneği otuz yıl önce ölen öğrencileri anmak için 12 Haziran’da İzmir İnciraltı’nda buluşacaklar.


Dernek üyeleri bu buluşmayla hem onları unutmadıklarını göstermek hem de geçmişle hesaplaşmak istediklerini belirtiyorlar.


12 Haziran'da yaşanan bu üzücü olaya dair bir dizi haber ve yorum www.yurtsuz.net sitesinde yer alıyor.

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