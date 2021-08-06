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Yaşam

İzmir'in bir mahallesinde 21 saatlik su kesintisi

06 Ağustos 2021 16:14

İzmir'de altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidilecek. Kesinti, 7 Ağustos'u 8 Ağustos'a bağlayan gece 00.00'dan itibaren başlayacak ve 21 saat süreyle uygulanacak.

İzmirsu kesintisi21 saat
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