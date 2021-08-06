İzmir'in bir mahallesinde 21 saatlik su kesintisi

İzmir'de 2 Şubat'ta yaşanan selde Altınyol Caddesi'nin Turan kesiminin sular altında kalarak trafiğe kapanmasının ardından belediye, benzer sorunların tekrarlanmaması için bölgede altyapı güçlendirme çalışması başlattı.
Bayraklı Turan Mahallesi'nde 7 Ağustos'u 8 Ağustos'a bağlayan gece 00.00'dan itibaren 21 saatlik su kesintisi uygulanacak.
Çalışma nedeniyle hafta sonu Karşıyaka istikametinde trafik akışı tek şeritten verilecek.
Çalışmaların pazartesi sabahı tamamlanması ile trafik akışının normale dönmesi planlanıyor.