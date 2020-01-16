İzmir İmar Yönetmeliği Taslağı Meclis kararı ile kabul edildi

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin sivil toplum kuruluşları ile birlikte İzmir'in dokusuna uygun bir kentleşme amacıyla önerilen İmar Yönetmeliği'nin taslağı Belediye Meclisi tarafından kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İmar Yönetmeliği Taslağı'nın oy birliği ile kabul edildiği ve önümüzdeki günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderileceği belirtildi. Çalışmalarına Şubat 2018'de başlanan taslağın Haziran 2019’da Belediye Meclisi’nce kabul edilerek onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderildiği hatırlatılarak, "Ancak yargı kararıyla Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde değişiklik yapıldığı için Bakanlık, Temmuz 2019’da taslağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin en son haline göre yeniden düzenlenmesini istedi" denildi.

Açıklama İmar Yönetmeliği Taslağı’nın komisyon tarafından hazırlandığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Taslağı yeniden düzenlemek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 ilçe belediyesi, TMMOB’ye bağlı meslek odaları, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği’nin temsilcilerinden oluşan İmar Yönetmeliği Revizyonu Çalışma Komisyonu kuruldu. Komisyon Eylül 2019 ile Aralık 2019 arasında 12 toplantı yaparak İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağını yeniden hazırladı"

Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliğine bağlı Mimarlar Odası tarafından 03.07.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ne dava açıldı. Bu davadan dolayı Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurdu, aylardır belediyelerde inşaat ruhsatı verilemiyordu. Danıştay üst kurulunun gerekçeli kararını bakanlığa bildirmesiyle bir hafta içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25 Temmuz 2019 tarihinde hızlı bir şekilde Danıştay'ın kararlarına uygun şekilde, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğini revize ederek resmi gazetede yayınlanarak sorunu giderdi. Şu anda belediyeler ruhsat vermeye başladı, bu sorun İzmir'de bazı imar ruhsatlandırmalarında problemler yaratırken, kendi imar yönetmeliğini yapmış olan İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde sorun yaratmadı.