-İzmir için dev proje İZMİR (A.A) - 06.10.2011 - İzmir'de, 23 Eylül'de temeli attılan Konak Tüneli Projesi kapsamında çalışmalara başlandığı bildirildi. Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine göre, Konak Meydanı-Cumhuriyet Meydanı-Kordon ve Liman Viyadüğü arasındaki projenin sit ve Danıştay kararları nedeniyle yapılamaması üzerine Konak Tüneli projelendirildi. İzmir kent geçişi güzergahını tamamlamak amacıyla planlanan proje kapsamında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile Yeşildere Caddesi arasında trafik bağlantısı sağlanması hedeflendi. İzmir çevre yolunun da sahile inen alternatif aksı olarak öngörülen çalışma kapsamında 1570 metresi tünelli geçiş olan 2 bin 750 metrelik bağlantı yolu yapılacak. Proje, Konak Köprülü Kavşağı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanarak çalışmaları sürdürülen Şirinyer Menderes Caddesi ile Yeşildere Çevre Yolu Arası Yol ve Köprü Projesi'ni birleştirecek. -Tünel çift tüp olacak- Konak Köprülü Kavşağı ile Alsancak Limanı arasında planlanan Kordon geçişinin yapılamaması nedeniyle oluşan darboğazı aşmak için projelendirilen Konak Tüneli, kent merkezinin trafiğini havaalanı, otogar, Buca ve Gaziemir'e ulaştıracak. Tünelin tamamlanması ile İzmir kent geçişi kapsamında bütünlük sağlanacak, kent içi trafiği azaltılacak, trafik güvenliği artırılacak. İzmir halkının yaşam kalitesini artırmak amacıyla projelendirilen Konak Tüneli, 2 gidiş, 2 geliş bağlantı yolu olarak hayata geçirilecek. Proje güzergahı kapsamında mevcut Konak Köprülü Kavşağı kullanılacak, Konak alanı yeni yapılacak köprü ile geçilerek 50 metre sonra tünele giriş sağlanacak. 1570 metre tünelli geçiş yapılarak eski İzmir-Aydın yoluna bağlantı sağlanacak. Bölünmüş yol olarak projelendirilen güzergahta tünel de çift tüp şeklinde yapılacak. Tahmini yapım bedeli 130 milyon lira olan proje ile akaryakıt, bakım, onarım, işletme giderlerinden ve zamandan tasarruf sağlanması, sinyalizasyon sisteminin devre dışı bırakılarak araçların çevreye bıraktıkları egzoz gazı emisyonlarının da azaltılması hedefleniyor. Temel atma töreninin ardından projeyle ilgili çalışmaların başladığı bildirildi.