İzmir heykellerini geri istiyor

T24 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Paris'teki Louvre Müzesi'nin Üst Yöneticisi Henri Loyrette'e bir mektup göndererek müzedeki Smyrna Apollonu ve Smyrna Jüpiteri heykellerinin iade edilmesini istedi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kocaoğlu'nun Louvre Müzesi'ne yaptığı ''eserlerimizi geri verin'' çağrısının İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Urduca ve Arapça gibi pek çok farklı dilde dünya basınında geniş yer aldığı belirtildi.



Aralarında Peru, Brezilya, Pakistan, Hindistan, İtalya, İngiltere, Malta, Arnavutluk, Amerika, Fransa, Yunanistan ve İspanya gibi dünyanın farklı köşelerinden ülkelerin yayın organları ve internet sitelerinin Başkan Kocaoğlu'nun çağrısına ses olduğu, pek çok sanat ve tarih internet sitesinin de habere yer verdiği bildirildi.



Kocaoğlu'nun mektubu



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından Henri Loyrette'e 18 Kasım 2009'da yazılan mektupta işbirliği çağrısında bulunulmuş ve şu ifadelere yer verilmişti:



''Bu işbirliği, Louvre Müzesi koleksiyonlarında bulunan Smyrna Apollonu ve Smyrna Jüpiteri heykellerinin İzmir'e geri verilmesiyle çok daha büyük bir anlam kazanacaktır. İzmir'e ait eserlerin İzmir'e iade edilmesi, uluslararası sözleşmelerin hükümlerine uygun davranılmasının ötesinde, kentimizin arkeolojik ve kültürel mirasına duyduğunuz saygının da kuvvetli bir ifadesi olacaktır. Eserlerin geri verilmesi talebimizin, Türkiye kültürünün önemli çekim merkezlerinden biri olmayı amaçlayan İzmir'deki Ege Uygarlıkları Müzesi ile Louvre arasında gerçekleştirilecek uzun erimli bir işbirliği çerçevesinde değerlendirildiğini de özellikle dikkatlerinize sunmak isterim.''

