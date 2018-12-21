İzmir Halk Tiyatrosu'ndan yeni oyun: Bir Picasso lütfen

İzmir Halk Tiyatrosu, ikinci dünya savaşı yıllarında sanat yapmanın zorluklarını anlatan oyunu için prömiyere hazırlanıyor.

20. Yüzyılın en bilinen sanatçılarından Picasso’nun dehası kadar yaşamı da her zaman gündemde olmuştur. ‘Bir Picasso Lütfen’ oyunu da Picasso’nun hayatına ilişkin, savaş dönemlerinde sanat yapmanın zorluklarına değinerek, izleyene sorgulayıcı bir izlenim bırakmayı hedefliyor.

Cengiz Toraman'ın yönetmenliğinde ve İzmir Halk Tiyatrosu ekibi ile birlikte hazırlanan oyun prömiyeri için 22 Aralık Cumartesi günü, saat 20.00’da Fuar İzmir Sanat Sahnesi’nde sahne alacak. Cezmi Baskın ve Nazlı Özdemir'in izleneceği oyun, insan kalmanın daha da zorlaştığı karanlık ve baskıcı dönemlerde sanatçı olmayı sorgulatmaya dikkat çekiyor.