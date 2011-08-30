-İzmir Fuarı'nın teması "Çevre" İZMİR (A.A) - 30.08.2011 - '80. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) 'Çevre ve Çevre Teknolojileri'' temasıyla 8 Eylül'de açılacak ve 10 gün süreyle ziyaret edilebilecek. İZFAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, evsel atıktan, endüstriyel atığa kadar, her alanda atık yönetimi, geri dönüşüm sistem ve ekipmanları ile çevre teknolojilerindeki gelişmeleri yansıtacak fuarın, geri kazanım stratejileri ve politikalarının tartışılacağı, sürdürülebilir bir yaşam ve çevre için yaşadığımız şehirleri en az düzeyde kirletmenin yollarını arayacak olan ''80. İEF Çevre Zirvesi''ne de ev sahipliği yapacağı belirtildi. 15-17 Eylül tarihlerinde Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'ndeki zirvede, yerel yönetimler ve çevre, su yönetimi, kıyı yönetimi, atık ve kaynak, kardeş deltalar Gediz–Camargue, doğa kültürü, organik tarım başlıkları altında paneller gerçekleştirileceği kaydedildi. -Bilişim ve iletişim sektörü özel bölümü- Öte yandan, geçen yıl ilki yapılan Bilişim ve İletişim Sektörü özel bölümün bu yıl da gerçekleştirileceği, 1–B nolu holdeki özel bölüme 49 firmanın katılacağı belirtildi. Özel bölümde bilgisayar, web sitesi, donanım ve yazılım, tüm telekomünikasyon hizmetleri, mobil iletişim araçları ve hizmetleri, elektronik promosyon ürünleri ve hizmetleri fuar ziyaretçilerine sunulacak. Fuar boyunca 2 ve 3 nolu holde açık olacak Uluslararası Sanat Günleri Resim Sergisinde de 23 ülkeden 500 eserin yer alacağı bildirildi.