İzmir Fuarı'nın açılış konseri Nazan Öncel'den

Mehmet KURT / İZMİR, (DHA)- BU yıl 87\'ncisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı\'ndaki çim konserlerinin ilk konuğu, Nazan Öncel oldu.

Her yıl ilgiyle takip edilen çim konserlerinin açılışında sahne alan Nazan Öncel, eski ve yeni şarkılarından oluşan renkli repertuvarıyla binlerce hayranına seslendi. İzmir Fuarı\'nın kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Öncel, \"İlk kez 13 yaşımdayken fuarın içindeki Ekici Över Gazinosu\'nda sahneye çıkmıştım. Burası bana uğurlu geldi. O yüzden İzmir Fuarı\'nın bendeki yeri başkadır\" diye konuştu. Alanda bulunan hayranlarının şarkı isteklerini de kırmayan Nazan Öncel, fuar ziyaretçilerine güzel bir akşam yaşattı.

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