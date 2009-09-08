İzmir Fuarı'nı 1,5 milyon kişi ziyaret etti

İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 78. İzmir Enternasyonal Fuarı'na (İEF) 229'u yabancı, 774'ü yerli toplam 1003 firma katıldı. Fuarı bu yıl 1 milyon 498 bin 54 kişi ziyaret etti.

Türkiye'nin uluslararası nitelikteki ilk fuarı, İzmir Enternasyonal Fuarı, 78. yılında da ülke ve firma katılımları, ticari delegasyonlar ve bağlantılar, dünyanın dört bir yanından gelen heyetler ve çeşitli etkinlikler ile ülke ve kent ekonomisine kazanç, sosyal yaşamına canlılık, ülkeler arası ilişkilerin gelişimine de hareketlilik getirdi.

61 ülkenin temsil edildiği fuarın onur konuğu ülkesi Etiyopya, onur konuğu ili Çanakkale, teması ''İletişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon'' olurken, kente İEF nedeniyle 11'i bakan düzeyinde 150 yabancı delegasyon temsilcisi geldi.

İlk ürün tanıtımları

15 farklı ürün grubunun sergilendiği fuarda onbinlerce ürünün tanıtımı yapılırken, fuar ''ilk ürün'' niteliği taşıyan yeni mamül sunumlarıyla da dikkati çekti.

''İlk Ürün Tanıtımı'' kapsamında Hyundai, Türkiye'de ilk kez bir fuarda, yeni modeli Genesis'i tanıttı. Isuzu Nova'nın Lüks modelini, BMC ise doğal gazlı toplu taşım aracını tüketiciyle ilk kez İEF'de buluşturdu.

Hidromek firması küçük tonajlı kepçenin tanıtımını yaparken, Lahur Marine Türkiye'de ilk kez bir fuarda, karada da gidebilen jetskinin tanıtımını gerçekleştirdi. Microsoft, yeni sürümü ''7''yi halka açık bir etkinlikte ilk kez tanıtırken, filo yönetim sistemlerini uzaktan takip edebilecek yeni teknoloji yöntemi, işitme engellilerin de cep telefonu kullanabilmesini sağlayan telefon aparatı, hem el telefonu, hem de çoklu kumanda aleti niteliği taşıyan telsiz telefon, İzmir'de üretimi yapılan ilk bilgisayar oyunu nihai tüketiciyle ilk kez, İEF'de buluşan yeni teknoloji ürünleri oldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Bilgisayar Oyunlarına ilişkin açacağı yeni bölümün duyurusunu İEF'de yaparken, KOBİ niteliği taşıyan Türk firmalarının yeni ürün tanıtımları da dikkat çekti.

Türk malı fotoğraf tarayıcılı nakış makinesi, güneş enerjisinden elektrik üretimine olanak veren Türk malı güneş panelleri ya da gül esanslı yeni kozmetikler ihracat potansiyeliyle de öne çıkan ürünler oldu.

Kurulduğundan bu yana ilk kez bir fuara katılan Türk fayton yapım firması ise bir yabancı ülkeden bayilik teklifi aldı.

Gıda alanında, Selva firması 3 dakikada pişen makarnasının, Karaburun Köy Koop karabaşotu reçelinin, Manisa Köy Koop ise ilk üretim organik şalgamın tadımını gerçekleştirdi.

78. İEF kapsamında 2 festival, 2 panel, 2 atölye çalışması, 5 karma konser, 6 sergi, 10 çocuk tiyatrosu gösterisi, 11 konser, 15 söyleşi ile bir mini golf, bir de hentbol turnuvası gerçekleştirildi.

Fuar müddetince, 320 temizlik, 450 güvenlik, 125 kapı-gişe görevlisi, 100 etkinlik sorumlusu İZFAŞ çatısı altında görev yaptı.

10 günlük süre zarfında ve kurulum çalışmaları esnasında 300 tona yakın çöp toplandı. Aynı sure zarfında 4 bin kilovat saat elektrik sarf edildi. Stand söküm işlemlerinin 11 Eylülde tamamlanması öngörülüyor. 1043 firmanın katıldığı geçen yılki fuarı 1 milyon 495 bin 656 kişi gezmişti.