İzmir Fuarı 86. kez kapılarını açtı (2)

ÇAVUŞOĞLU: RUSYA İLE İLİŞKİLERİN DAHA DA GELİŞMESİNİ DİLİYORUM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanı Faruk Özlü, Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandri Novak, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, açılış töreninin yapıldığı İsmet İnönü Kültür Merkezi\'nden ülke stantlarının yer aldığı fuar hollerine yürüdü. İzmir Büyükşehir Belediye bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde yürüyen korteji İEF ziyaretçileri alkışladı. İlk önce İEF\'nin onur konuğu kenti olan Muğla\'nın standı açıldı. Türk ve Rus Bakanlar folklor gösterisini izledi, Muğla Statındı\'ndaki kente özgü ev maketlerini inceledi. Daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Standı\'nın açılışına katıldı. Çavuşoğlu açılışta yaptığı konuşmada Rusya\'nın İEF\'de partner ülke olması kararının Rusya Federasyonu Başkanı Vlademir Putin ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın karar verdiğini söyledi. Bu katılımın iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği seviyeyi gösterdiğini belirten Çavuşoğlu \"Dostluğumuzun ve ilişkilerimizin her alanda gelişmesi ve devam etmesi arzusu her iki tarafta da var. Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Novak ve Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov\'u görmekten çok mutlu oldum. Rusya ile olan ilişkilerin daha da gelişmesini diliyorum\" dedi.

NOVAK: İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİN ARTMASINI HEDEFLİYORUZ

Rusya Enerji Bakanı Novak ise dünya çapında bir fuar olan İzmir Fuarı\'nın partner ülke olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Putin ve Erdoğan\'ın Rusya\'nın fuara katılımı kararını verdiklerini yineleyen Novak, \"Türkiye tarafına bize bu onuru yaşattığı için teşekkür ederim. İzmir\'e 500\'e yakın kurum, kuruluş ve şirket temsilcileriyle geldik. Büyük bir heyetimiz var. Türk ve Rus İş konseyleri görüşmeler yapacak. İzmir Fuarı\'na katılım iki ülke arası ilişkilerin gelişmesi, aramızdaki güvenin artmasına verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Rusya bu fuara 63\'üncü kez katılıyor. İleri teknolojik ürünler ve başarılarımızı sergiliyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasını hedefliyoruz\" dedi.

Rus şarkıcıların gösteri yaptığı standın resmi açılışı, konuşmalardan sonra gerçekleşti. Çavuşoğlu, Rusya ve Kazakistan stantlarını gezdi, bilgi aldı. Novek ve Çavuşoğlu sık sık sohbet etti.

Utku BOLULU/İZMİR, (DHA)

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