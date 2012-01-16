İzmir Foça'da askeri uçak düştü

T24

Uçak kayıp





İzmir Valisi M. Cahit Kıraç, Çiğli 2’nci Ana Üs Komutanlığı’ndan havlanan T- 37 tipi eğitim uçağının kayıp olduğu hakkında kendisine de bilgi ulaştığını açıkladı.Foça ve Yenifoça Beldesi arasındaki Aslanburnu Mevkii açıklarında balıkçılar saat 17.00 sıralarında denize doğru bir cismin düştüğünü bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik botları ve İzmir’deki Sivil Savunma’ya bağlı kurtarma ekipleriyle askeri kurtarma ekipleri bölgeye hareket etti.İzmir Valisi Cahit Kıraç da T- 37 tipi bir askeri eğitim uçağının kayıp olduğunun kendisine bildirildiğini söyledi, "Bölgedeki görgü tanıkları da denize bir cismin düştüğünü söyledi. Askeri ve sivil yetkililerin bölgede yaptığı aramalarda şu ana kadar bir bulguya rastlanamadı" dedi.Resmi olmayan kaynaklardan alınan bilgiye göre ise düştüğü bildirilen askeri eğitim uçağında bir eğitmen Türk subayla, Pakistanlı pilot öğrencinin bulunduğu öğrenildi.İzmir Valisi Cahit Kıraç, Çiğli 2. Anajet Üs Uçuş Eğitim Komutanlığından havalanan T-37 tipi bir eğitim uçağının kayıp olduğunu, görgü tanıklarının Foça ilçesinin kuzeyinde, Aslanburnu mevkisi civarında eğitim uçağı düştüğünü söylediğini, bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldığını bildirdi.Vali Kıraç, görgü tanıklarının, bir eğitim uçağının saat 16.30-16.45 civarında Foça'nın kuzeyi 7-8 kilometre açığında Aslanburnu yakınında denize düştüğü yönünde bilgi verdiğini söyledi.Çiğli 2. Anajet Üs Uçuş Eğitim Komutanlığından havalanan T-37 tipi bir eğitim uçağından haber alınamadığını, Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri, Jandarma Komutanlığı ekipleri ve arama kurtarma birliklerinin bölgede arama tarama çalışmalarına başladığını belirten Vali Kıraç, ''Görgü tanıkları Foça ilçesinin kuzeyinde eğitim uçağı düştüğünü söyledi. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Aramalarda henüz uçak bulgusuna rastlanılmadı'' dedi.Foça Kaymakamı Adem Arslan da balıkçıların Aslanburnu civarında uçak düştüğü yönünde ihbarda bulunduğunu kaydetti.Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ise görgü tanıklarının, karadan 7 kilometre kadar açıkta uçağın denize düştüğünü söylediklerini ifade etti.Helikopterlerin arama çalışması yürüttüğü bölgede, ambulansları ekipleri de hazır bekletiliyor.



