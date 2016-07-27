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15 Temmuz Darbe Girişimi

İzmir Foça'da 100 asker serbest bırakıldı

Darbe soruşturması kapsamında 206 asker gözaltına alınmıştı

27 Temmuz 2016 19:42

İzmir'de darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda gözaltına alınan 206 askerden 100'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, geçtiğimiz pazar günü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Foça Donanma Deniz Üs Komutanlığı'nda bir arama yapmış, Amfibi Piyade Tugay Komutanlığı ve Çıkarma Filo Komutanlığı bünyesindeki 206 asker gözaltına alınmıştı. Foça Donanma Deniz Üs Komutanlığı'nda, bazı dosyalar, hard disk ve belgelere el koyulmuştu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan 100 asker, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile serbest bırakıldı. 106 askerin ifade alma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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