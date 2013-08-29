İzmir Enternasyonal Fuarı açılış töreninde gerginlik

İzmir Enternasyonel Fuarı’nın bu akşam yapılan 82’nci açılış töreni protestolarla başladı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım katıldı. Törende CHP ve AKP'liler arasında gerginlik çıktı.

radikal.com.tr'nin yayımladığı habere göre, Binali Yıldırım’ın girişi sırasında vatandaşların “Yolların kralı”, Kılıçdaroğlu’nun girişi sırasında ise “Halkın umudu sloganları” attılar. AKP'lilerin sloganına karşılık alanda “Her yer Taksim her yer direniş” şeklinde sloganlar yükseldi. Sloganlar ve karşılıklı atışmalar saygı duruşu sırasında da sürdü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu konuşmasını yapmak üzere sahneye geldiği sırada “İzmir azizdir aziz kalacak” şeklinde sloganla atıldı. Kocaoğlu açılış törenindeki konuşmasında yükselen protesto tezahüratlarına tepki göstererek şöyle konuştu:

"Bu fuar ne şu partinin ne bu partinin ne onun ne bunu çiftliği değildir. Herkes ne yaptığını bilsin. Bu fuar Ulu Önderimizin bize mirasıdır. Lütfen herkes kendini bilsin. Burası siyasi arena değil. Burada 60 tane ülkede gelen konuk var. Genel başkanlara, bakanlara belediye başkanlarına kimseye saygı göstermiyorsunuz. Yabancı konuklara saygı gösterin.

Bana ikinci defa bu konuşmayı yaptırıyorsunuz. Ben herkesten ve muhataplarımdan özür dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bu üç oldu bunu herkes iyi bilsin. Dördüncüsü olmayacak. Buna kim sebep olduysa kafasının kılcal damarlarına kadar yazsın… Böyle şey olmaz."

Tepkisinin ardından Başkan Kocaoğlu konuşmasını metne bağlı olarak yaparken, slogan atan gençler bu kez de, 'Kahrolsun Faşizm' diye bağırdı. Bunun üzerine bu gençlere çevreden bazı kişiler müdahale etti. Gençlere müdahale edenlerin sivil polisler olduğu öne sürüldü. Ancak bu arada gençlere Ak Partili olduğu iddia edilen bazı kişiler tekme atınca ortalık daha da karıştı. İtiş kakış ve arbede yaşandı. CHP Milletvekilleri araya girerek arbadeye yatıştırmak istedi. Bu arada CHP Milletvekili Erdal Aksünger de yumruk darbesi aldığını söyledi. Sivil polislerin de devreye girdiği arbede Kocaoğlu’nun konuşmasından sonra biterken, slogan atan gençlerden biri bayıldı. Genç, ilk müdahale yapılmak için ambulansa taşındı.

'Zaman dayanışma zamanı'

Binali Yıldırım’ın kürsüye gelişi sırasında protesto ve destek tezahüratları duyuldu. Binali Yıldırım konuşmasına, “CHP’nin değerli genel başkanı, konuk ülkelerin değerli bakanları sayın Valim sayın belediye başkanım sevgili İzmirliler. Hoşgeldiniz. 82. İzmir Enternasyonal Fuarı hayırlı uğurlu olsun” diye başladı. Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

"Öncelikle 30 Ağustos zafer Bayramını tebrik ediyorum. Bu ülke için canını seve seve veren şehitlerimizi rahmetle minnetle şükranla yad ediyorum.

İzmir Enternasyonal Fuarı sıradan bir fuar değildir. Daha cumhuriyet kurulmadan Büyük Atatürk’ün Türkiye’nin iktisat politikalarını belirlediği İzmir iktisat Kongresiyle birlikte toplanmış bir fuardır. Son on yılda dünyadaki ekonomik dengelerin önemli ölçüde değiştiğini görüyoruz. Artık ekonominin ağırlık merkezi dünya krizinden sonra batıdan doğuya doğru kayıyor.

Eğer Expo 2020’yi İzmir’de elbirliğiyle kazandırırsak bunun anlamı şudur 6 ayda 30 milyon ziyaretçi 40 milyar dolar kaynak girmesi demektir. Büyük projelerle meşgul olma zamanıdır. Zaman birbirimizle dayanışma halinde ülkemiz için İzmirimiz için daha güzel günleri gerçekleştirme zamanıdır. Bu fuarın gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Binali Yıldırım’ın konuşmasının sonunda bazı izleyiciler “Recep Tayyip Erdoğan” şeklinde tezahürat atması üzerine “Her yer Taksim her yer direniş sloganları” yükseldi.

'Birlik olmak zorundayız'

Kılıçdaroğlu konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldiğinde “Başbakan Kemal” sloganlarına karşı “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise konuşmasında şunları söyledi:

Önce şunu söyleyeyim. Uluslararası bir fuarın açılışını yapıyoruz beraber birlik olmak zorundayız. Yabancı misafirlerimiz var. Demokrasi güzel şey ona saygı duyuyorum. Ama ne olursunuz bu toplantıyı farklı yerlere çekmeyelim. Sevgili İzmir… Türkiye ve dünyaya aydınlığı taşıyan İzmir. İzmir’i böyle bütün dünyaya tanıtmalıyız. Bu fuarın 82 yıl önce açılmış olması çok anlamlıdır. Ulusal Kurutuluş Savaşını veren kahramanlar savaş meydanlarında mücadele ettiler. Onlar ekonomi eğitimi görmemişlerdi. Ama bağımsızlık savaşından sonra ilk el attıkları alan ekonomiydi. Çünkü büyük önder Mustafa kemal Atatürk şunu söylüyordu: Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik başarılarla taçlandırılmadıkça ülkenin bağımsızlığı güvence altına alınamaz. Mustafa Kemal ve arkadaşları bağımsızlık savaşı sonrasında yurtta barış dünyada barış dediler. Her ortamda barışı savunmalıyız.

Sadece 10 yılda 2 milyondan fazla çocuk savaşlarda öldü. 1 milyon çocuk babasız kaldı. 3 milyon çocuk sakat kaldı. Milyonlarca çocuk travma yaşadı, tecavüze uğradı. O yüzden her yerde savaşa karşı gelelim. Bu fuarı gerçekleştiren İzmir Belediyemize katkı veren sayın bakanlara teşekkür ediyorum. Yaşasın barış, yaşasın özgürlük, yaşasın kardeşlik diyorum.