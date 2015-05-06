İzmir Emniyet'te 'etek altı' operasyonu; 7 polis gözaltına alındı

Üç yıl önce İzmir’de bir öğretmenin genç bir kızın etek altı görüntüsünü çektiği iddiasıyla açılıp ‘örtülen’ dosya dün tekrar açıldı. O öğretmen ve delilleri yok ederek onu serbest bıraktırdıkları iddia edilen, biri dönemin Asayiş Şube Müdürü, 7 polis gözaltına alındı.

Üç yıl önce İzmir’de bir öğretmenin genç bir kızın etek altı görüntüsünü çektiği iddiasıyla açılıp ‘örtülen’ dosya dün tekrar açıldı. O öğretmen ve delilleri yok ederek onu serbest bıraktırdıkları iddia edilen, biri dönemin Asayiş Şube Müdürü, 7 polis gözaltına alındı.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, İzmir’de 2012 yılında metro istasyonunda üniversiteli genç bir kızın etek altı görüntülerini çektiği iddiasıyla yakalanan dershane öğretmeni F.Ç.’nin bilgisayarında bulunan yüzlerce suç delillini sahte tutanak düzenleyip yok ederek serbest kalmasını sağladıkları iddia edilen İzmir eski Asayiş Şube Müdürü Özgür Duman’ın da aralarında bulunduğu 7 polis gözaltına alındı. Soruşturmada, şu anda Tunceli Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan F.Ç. de Tunceli’de gözaltına alındı.

‘Devreye girdiler’

İzmir’de bir dershanede kimya öğretmeni olan ve o dönem Ege Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi gören F.Ç., iddiaya göre, 26 Temmuz 2012’de araba anahtarı şeklindeki gizli kamerayla, Bornova İstasyonu’nda Ege Üniversitesi öğrencisi M.Ş.U.’nun etek altı görüntülerini çekti.

Durumu fark eden başka bir üniversiteli, F.Ç.’ye müdahale etti. Çıkan kavga sonrası F.Ç. gözaltına alındı. Kamera ve evindeki bilgisayarına el konulan F.Ç. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

İddialara göre, hatırlı kişilerden emniyete telefonlar yağdı ve ardından delil olarak toplanan bilgisayar ve kameradaki fotoğraflar bir anda ‘ortadan yok oldu’, tutanaklar değiştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkartılan F.Ç., serbest kaldı. İlerleyen günlerde hakkında açılan özel hayatın gizliliğini ihlal soruşturması için de takipsizlik kararı verildi. Kararda, olayın mağduru üniversite öğrencisi M.Ş.U.’nun görüntülerinin bulunamadığına dikkat çekildi.

Olaydan 3 yıl sonra, yani 2015’te, o dönem İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli 3 polis, kimya öğretmeni F.Ç.’nin gözaltına alınması ve ardından serbest bırakılmasına kadar giden süreci itiraf ettiler.

‘Deliller yok edildi’

Bu polislerin iddiasına göre, anahtarlık kamera ve bilgisayardaki deliller yok edilmiş, sahte tutanaklar düzenlenmiş, olay örtbas edilmiş, F.Ç. de böylece ‘kurtarılmıştı’. Bu itiraflar üzerine, kamera ile etek altı görüntüleri kaydedildiği iddia edilen genç kız ile F.Ç’nin yakalanmasını sağlayan öğrencinin ifadeleri, bir kez daha alındı.

‘Bir de komiser var’

Bunun üzerine dün İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile dönemin İzmir Asayiş Şube Müdürü Özgür Duman (şu anda İzmir Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürü), emniyet amiri Nazmi Muslu, komiser Salih Cüneyt Yurdakul ile birlikte 4 polis memuru gözaltına alındı.

Şu anda Tunceli Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası F.Ç.’nin de evine dün sabah saatlerinde baskın düzenlendi. F.Ç.’nin evinde arama yapıldı ve bilgisayarının imajları alındı.