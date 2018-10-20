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Spor

İzmir Emniyeti'nden Göztepe-Beşiktaş maçına özel önlem

İZMİR, (DHA) İzmir Emniyet Müdürlüğü, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı öncesinde olağanüstü güvenlik önlemleri aldı

20 Ekim 2018 18:07

İZMİR, (DHA)

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Spor Toto Süper Lig\'de yarın oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı öncesinde olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. 
Bornova Stadı\'nda saat 19.00\'da başlayacak maçta stat ve çevresinde 1500 polis görev yapacak. Stadyum ve etrafında atlı polisler, çevik kuvvet ekipleri ve yunus timleri kuş uçurtmayacak. Tribüne giren her taraftarın üzeri aranacak. 
Stat ve çevresi çok sıkı denetimden geçirilecek, tribünde taşkınlığa izin verilmeyecek. Stat kapılarının saat 17.00\'de açılacağını hatırlatan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, üst araması yapılırken stat kapılarında yığılma oluşmaması için taraftardan daha erken saatte stada gelmelerini talep etti. Aşkın, Göztepe\'nin iyi ev sahipliğinde centilmence bir maç oynanacağına inandığını belirtti.

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