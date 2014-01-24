İzmir Emniyeti'nde 200 polisin görev yeri değişti

İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde aralarında 5 komiserin de bulunduğu 200 polisin görev yeri değiştirildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde Liman İşletmeleri'ne yönelik geçen 7 Ocak’ta düzenlenen, 'İmbat Dalgası' adı verilen yolsuzluk operasyonu ardından başlayan görev değişikleri sürüyor.

Operasyonun hemen ardından İl Emniyet Müdürü Ali Bilkay’ın merkeze çekilmesi ardından kısa süre önce toplam 10 şube müdürü ve yardımcısının görev yeri değişmişti. Kentin yeni İl Emniyet Müdürü Sami Uslu’nun yaptığı değişiklikler kapsamında bugün de, 5’i komiser diğerleri memur olmak üzere yaklaşık 200 polisin görev yerinin değiştiği belirtildi.