'İzmir Emniyeti hangi yasaya göre Alevi ve Kürt öğrencileri fişliyor?'

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, İzmir Emniyeti’nin bazı okullara bizzat giderek Alevi ve Kürt öğrencilerin isimlerini istediğine ilişkin İddiaları TBMM gündemine taşıdı. Bunun öğrencilerin fişlenmesi anlamına geldiğine dikkat çeken Aksünger, bu uygulamayla "Alevi ve Kürt gençlerinin neden toplumda potansiyel suçlu olarak gösterilmek istenildiğini", daha da kötüsü bu öğrencilerin neden fişlendiğini, "İzmir Emniyetinin bu uygulamaları hangi yasa ve yönetmeliğe göre yaptığının" açıklanmasını istedi.

Aksünger, İzmir Eğitim-Sen'in, Emniyetin bu uygulaması okul yönetimi ve öğrencilerin buna karşı koymalarına dikkat çekerek, İçişleri Bakanı Muammer Güler’e, "polisin bu uygulamasında özellikle Kürt ve alevi öğrencilerin seçilme nedeni nedir?” diye sordu.

Polis hangi yasaya göre öğrencileri fişliyor

Erdal Aksünger, İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yanıtlaması isteğiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde, bu uygulamayla Alevi ve Kürt gençlerinin neden toplumda potansiyel suçlu olarak gösterilmek istenildiğini, daha da kötüsü bu öğrencilerin neden fişlendiğini, İzmir Emniyetinin bu uygulamaları hangi yasa ve yönetmeliğe göre yaptığının açıklanmasını istedi.

Kamuoyuna yansıyan haberler doğrultusunda, İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün "Okul polisi" uygulaması başlattığı iddia edilmektedir. Bu uygulama kapsamında "Okul polisi" Eski İzmir, Yurtoğlu, Limontepe bölgesindeki okullara giderek okul yöneticilerinden düzenlenecek bir yemek organizasyonu için okuldaki Alevi ve Kürt kökenli olan beş öğrencinin ismi istenmiştir.

Okul idarecileri ve öğretmenler bu isteğin nedenini sorduğunda polisler şu açıklamayı yapmışlardır:

"Gezi direnişinde Aleviler ön plana çıktı, TİKKO ve PKK’yi destekleyip bölücülük yapanların içlerinde Aleviler var bu nedenle ismi istenen çocukların ailelerinin kapılarına gidilecek, bu ailelerin çocuklarının suça bulaşmalarını engellemek için sunum ve seminerler, etkinlikler düzenlenecek" ifade etmişlerdir.

-Hükümetiniz tarafından farklı inanç ve düşüncedeki kişileri potansiyel suçlu görmenizin nedeni nedir?

-Bu uygulama bir nevi fişleme değil midir? Yaşanan bu uygulamada özellikle Kürt ve alevi öğrencilerin seçilme nedeni nedir?

-Emniyet bu uygulamayı hangi yasa ve yönetmeliğe göre uygulamaktadır? Bu Emniyet görevlileri kimlerdir? Yasal değilse bu Emniyet görevlileri hakkında hangi işlemi yapacaksınız?

-Bu uygulama ile Kürt - Alevi öğrencileri potansiyel suçlu ilan etmek olmuyor mu?

-Başka illerde de bu uygulama yapılmakta mıdır? İzmir ve dışında bu şekilde ailelere gidilmiş midir?

-Toplanan bu bilgiler arşivlenmekte midir? Bu bilgiler hangi amaçla, nerede kullanılacaktır?

