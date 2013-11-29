'Polis, okullarda tedbir için Alevi ve Kürt öğrencilerin ismini istedi'

İzmir'de polisin, okul yönetimlerinden, Alevi ve Kürt kökenli 5'er öğrencinin ismini istediği, polisin talebine, "Gezi olaylarında Alevilerin ön plana çıktığı ve PKK'yı destekleyenlerin de Kürtler olduğu' şeklinde gerekçe gösterdiği öne sürüldü.

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında geçtiğimiz ağustosta, “Okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu/önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin işbirliği protokolü” imzalandı. Protokol çerçevesinde okul polislerine, “okul idareleri ile gerekli koordinasyonu kurmaları”, “okula gelmeyen veya uzun süreli devamsızlık yapan öğrencilerden suça sürüklenme ihtimali bulunanların aileleriyle görüşmeleri” ve “çocuğun suçtan korunmasını ve okula devamını sağlaması” görevleri verildi.

Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre, İzmir Limontepe’de görev yapan okul polisleri, bölgedeki okulların yönetimlerinden, düzenlenecek bir yemek organizasyonu için Alevi ve Kürt kökenli 5’er öğrencisinin ismini istedi. Okul idarecileri ve öğretmenler, bu isteğin nedeni ve ayrıntısını sorduğunda ise, polislerin Gezi Parkı olaylarında Alevilerin ön plana çıktığını, TİKKO ve PKK ’yı destekleyip bölücülük yapanların ise Kürtler olduğunu söylediği öne sürüldü. Polislerin bu gerekçelerle ismi istenen çocukların ailelerinin kapılarına gidileceğini, bu çocukların suça bulaşmalarını engellemek için sunum ve seminerler, etkinlikler düzenleneceğini söylediği iddia edildi.

Eğitim-Sen'den kınama

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Eğitim-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Abdullah Tunalı şunları kaydetti:

“Bu yaklaşım, uzunca bir süredir farklı kimlik ve inançlara sahip kişi ve kesimleri potansiyel suçlu görme ve onları fişleme anlayışının son örneğidir. Eğitim-Sen’in okul panolarındaki afişlerine müdahale eden okul polisi, bugün de daha ortaokulda okuyan öğrencilerimizi fişlemeye çalışıyor. Bu yaklaşımı kınıyoruz. Bütün ilgilileri göreve çağırıyoruz.”