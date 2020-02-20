İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün seminerinden: Hayvan ve çevre konularına duyarlı olanlar terörist olmaya yatkın

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün 'Biz İzmiriz' projesi kapsamında verdiği seminerde, Hayvan ve çevre konularına duyarlı olanların terörist olmaya yatkın olduğu belirtildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan çalışanları kapsayan “Biz İzmiriz” projesi adı altında seminerler vermeye devam ediyor. 2017 yılında İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın desteği ile hayata geçirilen ve daha güvenli bir kent yaratmak için belediyelerde ve çeşitli kurumlarda görev yapan çalışanlara eğitim verileceği iddia edilen projede 'eğitim' adı altında anlatılanlar ise skandala imza attı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü bugün düzenlediği 'Güvenlik tedbirleri' konulu eğitim toplantısında, "Örgütler nasıl üye topluyor?" başlığı altında hayvan ve çevre konularına duyarlı olanların terörist olmaya yatkın olduğunu ifade etti.

Bugün İzmir'deki bir kaymakamlıkta verilen seminerde 'terörist olmaya yatkın olanlar' ise şöyle sıralandı:

>> Politikaya uzak, anarşiye yakın

>> Milliyetçilik yok, globalizm çok

>> Dine inanmayanlar çok ya da zayıf

>> Hayvan, insan, çevre konularına aşırı duyarlı

>> Algıları çok açık, aktivist vs. olmak isterler

>> Sosyal medyada zaman geçiriyorlar