İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, İzmir'de Suriye kökenli Türkiye vatandaşı bir kişinin işlettiği kuyumcuya girerek kimlik ve dükkanının ruhsatını sormasının ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk kez net biçimde Ümit Özdağ’ın yaptıklarıyla ilgili yasal yollara müracaat etti" diyen Alçı, suç duyurusunun devletin kararının bir neticesi olduğunu belirtti.

Alçı, Ümit Özdağ ile ilgili İzmir Emniyeti'nin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Nüfuzu kötüye kullanma" , " Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla başvurduğunu söyledi.

Alçı yazısında ayrıca şunları kaydetti:

"İlgili devlet kurumları Torbalı cinayeti sonrası takındığı tavırdan itibaren Ümit Özdağ ve yakın ekibini radara almış.

Torbalı hadisesinde Ümit Özdağ ve ekibi o kadar sağduyudan uzak şekilde halkı birbirine kırdırma yönünde kışkırtıcı davranmış ki bu durum tüm güvenlik bürokratlarını rahatsız etmiş.

İtiraf edeyim bu konuda duyarlı olduğunu iddia eden ben bile Torbalı hadisesinden sonra Özdağ’ın yaptıklarının farkında değildim. Gündem yoğunluğundan bu tür önemli şeyler biz köşe yazarlarının bile gözünden kaçabiliyor. Fakat devletin gözünden kaçmamış bu süreç.

Son kuyumcu hadisesinin de bardağı taşıran son damla olduğunu öğrendim."

TIKLAYIN - Ümit Özdağ kuyumcuya girip, Suriye kökenli vatandaştan kimlik ve ruhsat sordu

Torbalı cinayeti nedir?

İzmir'in Torbalı ilçesinde 19 yaşındaki Batuhan Barlak, Suriyeli bir sığınmacı tarafından öldürülmüştü. Özdağ, Barlak'ın ailesini ziyaret etmiş, "İzmir'de Suriyeliler tarafından katledilen Batuhan Barlak’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Annesi Ümit Barlak ve babası Metin Barlak, olayların Valiliğin açıkladığı gibi olmadığını, Suriyelilerin tacize ve haraç almaya devam ettiğini söyledi" notuyla duyuran Ümit Özdağ ise anne Ümit Barlak'a, "Senin bu anlattıklarını tüm basına izleteceğim" açıklamasını yapmıştı.

Ümit Özdağ, daha sonra Meclis'te kürsüye Batuhan Parlak'ın annesini çıkarmıştı. Özdağ burada yaptığı konuşmada Suriyeli sığınmacıları hedef alan ifadeler kullanmıştı.

Valiliğin açıklaması tepki çekmişti

Valiliğin cinayeti duyurduğu ifadeleri tepki çekmişti:

"Torbalı ilçesinde ikamet eden Suriye uyruklu M.A., ikametine gittiği esnada, yolu üstünde alkol alan 3 şahıs ile yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgada, B.K. göğüs bölgesinden bıçakla yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, olayda sol kolundan bıçakla yaralanan olayın şüphelisi M.A. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir."

Suriyeli sığınmacılara ait bazı ev ve işyerleri taşlanmıştı

Torbalı'da cinayetin ardından Suriyeli sığınmacılara ait bazı ev ve işyerleri taşlanmış ve yakılmaya çalışılmıştı. Tırmanan olaylar sonrasında, Suriyelilerin ev ve araçlarını yaktığı iddia edilen 2’si çocuk 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.