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İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nden laik eğitim mitingine katılım çağrısı

"Zorunlu din dersinin kaldırılsın, hurafelerle dolu, akıl ve bilim dışı müfredat değiştirilsin..."

12 Eylül 2017 15:40

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri düzenledikleri basın toplantısı ile 17 Eylül'de Kartal'da yapılacak laik eğitim mitingine katılım çağrısı yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılı, müfredatta yapılan değişiklerin yarattığı tartışmalarla açılırken yapılan değişikliklere tepkiler gelmeye devam ediyor. Evrensel'de yer alan habere göre Alevi Bektaşi Federasyonları ve Eğitim Sen, 17 Eylül'de Kartal Meydanı'nda “Gerici Eğitime Karşı, Laik, Demokratik, Bilimsel, Anadilde Kamusal Eğitim İstiyoruz!" çağrısıyla miting düzenleyeceğini açıkladı.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri de düzenledikleri basın toplantısı ile mitinge katılım çağrısı yaptı. Açıklamada miting için cumartesi akşamı İzmir'den otobüsler kaldırılacağı belirtildi. DİSK Ege Bölge Temsilciliğinde yapılan toplantıda, "Ülkenin süreklenmek istendiği karanlığa karşı eşit ve özgür bir ülkede yaşam için birlikte mücadele edilmesinin gerektiği"ne dikkat çekildi.

Açıklamada, "Eğitimin parasız olması, zorunlu din dersinin kaldırılması, hurafelerle dolu, akıl ve bilim dışı müfredatın değiştirilmesi, okullarda mescit yerine laboratuvar, kütüphane, müzik odası resim odası açılması, tarikat okullarının özendirilmemesi, anadilde eğitim hakkının sağlanması, OHAL'in kaldırılması ve KHK'lerin iptal edilmesi" için İzmirliler Kartal mitingine davet edildi 

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