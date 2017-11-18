T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda su aygırı sayısı 4'e çıktı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki su aygırı sayısı, İtalya'dan getirilen 2 hipopotamla 4'e yükseldi

18 Kasım 2017 17:02

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı\'ndaki su aygırı sayısı, İtalya\'dan getirilen 2 hipopotamla 4\'e yükseldi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin Sasalı\'da kente kazandırdığı Doğal Yaşam Parkı\'nın tek su aygırı \'Minik\'e arkadaş olması için getirilen yeni türdaşları, şimdiden ziyaretçilerin gözdesi oldu. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan parka, hayvanat bahçeleri arasında gerçekleştirilen değişim programı çevresinde Almanya Berlin Hayvanat Bahçesi\'nden hibe olarak geçen günlerde getirilen 5 yaşındaki \'Max\'ın dışında İtalya\'dan da 2 hipopotam getirildi. İtalya\'nın Pistoia Hayvanat Bahçesi\'nden 7 yaşındaki \'Menelik\', Bussolengo Hayvanat Bahçesi\'nden ise 5 yaşındaki \'Njombe\' parka son katılan üyeler oldu. Böylece İzmir Doğal Yaşam Parkı\'ndaki suaygırı sayısı 4\'e çıktı. Parka ilk olarak 2008 yılında İsrail\'in Ramat Gan Hayvanat Bahçesi\'nden \'Minik\' getirilmişti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABüyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam ParkıBüyükşehir Belediyesi SasalıDoğal Yaşam ParkıAvrupa Hayvanat BahçeleriAkvaryumları Birliği EAZAAlmanya Berlin Hayvanat BahçesiPistoia Hayvanat BahçesiBussolengo Hayvanat Bahçesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24