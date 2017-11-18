İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda su aygırı sayısı 4'e çıktı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı\'ndaki su aygırı sayısı, İtalya\'dan getirilen 2 hipopotamla 4\'e yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin Sasalı\'da kente kazandırdığı Doğal Yaşam Parkı\'nın tek su aygırı \'Minik\'e arkadaş olması için getirilen yeni türdaşları, şimdiden ziyaretçilerin gözdesi oldu. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan parka, hayvanat bahçeleri arasında gerçekleştirilen değişim programı çevresinde Almanya Berlin Hayvanat Bahçesi\'nden hibe olarak geçen günlerde getirilen 5 yaşındaki \'Max\'ın dışında İtalya\'dan da 2 hipopotam getirildi. İtalya\'nın Pistoia Hayvanat Bahçesi\'nden 7 yaşındaki \'Menelik\', Bussolengo Hayvanat Bahçesi\'nden ise 5 yaşındaki \'Njombe\' parka son katılan üyeler oldu. Böylece İzmir Doğal Yaşam Parkı\'ndaki suaygırı sayısı 4\'e çıktı. Parka ilk olarak 2008 yılında İsrail\'in Ramat Gan Hayvanat Bahçesi\'nden \'Minik\' getirilmişti.



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