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Yaşam

İZMİR DEVLET TİYATROSU SEZONU AÇTI İZMİR (A.A)

02 Ekim 2010 12:41

-İZMİR DEVLET TİYATROSU SEZONU AÇTI İZMİR (A.A) - 02.10.2010 - İzmir Devlet Tiyatrosu, 2010-2011 sezonunu Recaizade Mahmut Ekrem'in ''Çok Bilen Çok Yanılır'' adlı oyunuyla açtı.  Mimar Necmettin Emre tarafından 1925 yılında yapılan ve bu yıl restorasyonu tamamlanarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Konak Sahnesi'nde oynanan ''Çok Bilen Çok Yanılır'' adlı oyunda İbrahim Raci Öksüz, Fatih Kahraman, Ozan Yıldırım, Serel Çapacı Turhan, Yusuf Köksal, Fulya Yalçın, Ahmet Dizdaroğlu ve Aytaç Özgür başlıca rolleri paylaşıyor. Yönetmenliğini Doğan Yağcı'nın yaptığı 2 perdelik oyunda, Maraş hakimi Azmi Efendi'nin çeşitli hilelerle insanları aldatması ve sonucunda kendisinin de aldatılması müzik ve dansla anlatılıyor.  İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Hülya Savaş, bu sezon Bavul, Bir Garip Orhan Veli, Çok Bilen Çok Yanılır, Ölüm Öpücüğü, Yoksun, Yollarda ve Sakarca isimli oyunlarla izleyicinin karşısına çıkacaklarını belirtti.   

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