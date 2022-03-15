İzmir depreminde 11 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidine 12 yıl 6 ay hapis cezası

İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yağcıoğlu Apartmanı Davası’nda müteahhit Şerafettin Ağar ve fenni mesul Orhan Ayber ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir Seferihisar'da 2020 yılında meydana gelen depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı ile ilgili 1'i tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi, müteahhit Şerafettin Ağar ve fenni mesul Orhan Ayber'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme Ağar'ın tutukluluk halinin devamına Ayber'in ise yaş ve sağlık durumu nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. - Olay