Arama kurtarma faaliyetleri sona erdi; İzmir depreminde yaşamını yitirenlerin sayısı 114'e yükseldi

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 114’e yükseldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 45 artçı olmak üzere, toplam 1.713 artçı sarsıntı yaşanmıştır.SAKOM’dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.035 vatandaşımızdan 898’i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir." denildi.

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmanın da bitmesiyle birlikte, depremde yıkılan tüm binalardaki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi. Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarının sona ermesi ile birlikte 17 binanın tümünde faaliyetler bitmiş oldu.





Enkaz kaldırma işlemleri başladı

Öte yandan arama kurtarma faaliyetlerinin sona ermesi ile birlikte Rıza Bey Apartmanı'nda kepçeler ile enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Rıza Bey Apartmanı'nda AFAD, JAK, UMKE, STK'lar ve belediye kipleriyle yürütülen çalışmaların ardından depremde yıkıla binaların tümündeki arama kurtarma faaliyetleri sonlanmış oldu. (İHA)



Bakan Kurum: 114 vatandaşımızı kaybettik, 1035 yaralımız var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "113 saat çalışma yapıldı. Enkaz kaldırma çalışmalarına başladık. Sadece bir alanda enkazımız kaldı. Enkaz altında herhangi bir canlı emaresi yok ama yine de hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm arama kurtarma ekiplerimize, gönüllü çalışanlara teşekkür ederiz. Ne yazık ki enkaz altında kalan 114 vatandaşımızı kaybettik. 1035 vatandaşımız yaralı durumda. 137 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. 4'ü ağır 12 yoğun bakım hastamız var" açıklamasını yaptı.

Kurum açıklamasında, "Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız. Denetimlerimizi sıklaştıracağız. İzmir'de yeni yapacağımız binalar zemin + 5 katı geçmeyecek. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayın. Biz herhangi bir ilimizde enkaz altında vatandaşımızı aramak istemiyoruz. Kentsel dönüşüm terörle mücadele kadar önemli. Kentsel dönüşümde gelecek ve siyasi kaygı olmadan yürütmek durumundayız. " dedi.

Kurum açıklamasında şunları kaydetti:

"Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yıkım çalışmalarını başlattık. Ağır hasarlı binalara ilişkin ekiplerimiz üniversite hocalarımızla tespit yapıyor. Hızlı bir şekilde taşınma ve kira yardımlarımızı ödemeye başladık. 2 milyon lira kira ve taşınma yardımı yapıldı.

TOKİ en geç 1 ay içinde konutların inşasına başlayacak, 1 yıl içinde de konutları teslim edeceğiz. Çadır kentlerde acil yardım yapacak poliklinikler mevcut. Kamu misafirhanesinde 208 vatandaşımız kalıyor. Orada her türlü ihtiyacı da giderebilecek durumdayız."