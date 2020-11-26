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İzmir depreminde enkazdan yaralı kurtarılan amatör futbolcu Mahir Tahirler hayatını kaybetti

Mahir Tahirler'in vefatıyla İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi

26 Kasım 2020 19:02

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde enkaz altından çıkarılan amatör futbolcu Mahir Tahirler hayatını kaybetti.

28 yaşındaki Mahir Tahirler, depremde tamamen yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 6 saat sonra yaralı olarak çıkarılmış ve  Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Tahirler, 28 gündür yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Tahirler'in birlikte yaşadığı annesi Nazmiye Doğrayan da depremde hayatını kaybetmişti.  

Mahir Tahirler'in vefatıyla İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi. Futbolcunun ağabeyi Tayfun Tahirler ise büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Yaşamak için çok mücadele verdi ama olmadı. Bu süreçte yanımızda olanlara teşekkür ederiz" dedi. (ANKA)

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