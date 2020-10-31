İzmir depremi dünya basınında: "Tarih boyunca depremin acısını paylaşan iki hasım"

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Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları olan 6,9 büyüklüğündeki deprem, dünya basınında geniş yer buldu.

İzmir'de 25 ölüme, yüzlerce yaralanmaya ve birçok binanın yıkılmasına sebep olan deprem, Yunanistan'ın Sisam adasında iki gencin ölümüne ve hasara sebep oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden medya kuruluşları internet sitesinde yıkımın fotoğraflarına yer verdi.

Reuters ve AFP gibi uluslararası haber ajansları depremi ve deprem hakkındaki gelişmeleri abonelerine sıklıkla 'acil' koduyla ulaştırdı.

The Guardian'ın Türkiye muhabiri Bethan McKernan tarafından hazırlanan haber için açıklamalarda bulunan bir vatandaş, "Yer yarıldı zannettim. O anda zaten düşünemiyorsun, hemen asağıya inmeye çalıştım" dedi. Haberde Ege Telgraf gazetesinden Mazlum Kesek'in, "Sanki yer tersine döndü" ifadelerine de yer verildi

McKernan, Doğu Akdeniz krizi nedeniyle Ankara-Atina hattında gerilim yüksek olsa da, iki ülkenin dışişleri bakanının birbirleriyle iş birliği yapmaya hazır olduğunu söylemesine dikkat çekti. Haberde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in de Türkiye'ye destek mesajına yer verildi.



The Guardian'ın İzmir depremi hakkında hazırladığı video haber

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın haberinde, "İki hasım; Türkiye ve Yunanistan şimdi de Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların çıkarılması konusunda derin bir anlaşmazlık içinde. Ama aynı zamanda tarih boyunca depremin getirdiği acıyı paylaştılar. Kısa süreliğine bile olsa bu onları birbirine yakınlaştırdı" ifadeleri yer aldı. Bu değerlendirmenin bir kez daha haklı çıktığını ifade etti ve iki taraftan hükûmet yetkililerinin yaptığı karşılıklı destek açıklamalarına dikkat çekti.

Britanya gazetesi The Times'ın Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith ve Atina muhabiri Anthee Carassava imzalı haberde tsunami uyarılarına dikkat çekti. Sisam'da yaşayan Stamatia Rapti, "Çok korkunçtu. Kimse evine geri girmiyor" dedi.

Sığacık'ta bir otelde çalışan Hasim Kavuklu, Bloomberg'e yaptığı açıklamalarda köprülerin çöktüğünü ve kasabaya giremediklerini söylerken, denizdeki balıkçılar için endişelerini dile getirdi. Bloomberg de depremden sonra Atina-Ankara arasındaki açıklamalara dikkat çekti.

Yunan gazetelerinde de Türkiye ile Yunanistan arasındaki destek açıklamaları yer bulurken, manşetlerde Sisam'da hayatını kaybeden iki genç vardı. 15 ve 17 yaşında iki öğrenci, Sisam'da deprem sonucunda çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

Ekathimerini, olay yerine itfaiyenin gittiğini ancak zamanında yetişemediğini ifade etti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Bu iki çocuğun kaybı için hissettiklerimizi anlatabilecek kelimeler yok" dedi.