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Çevre

İzmir'deki yangınlar kontrol altına alındı

22 Mayıs 2022 19:05

İzmir'in Dikili İlçesi'ndeki ormanlık, Karaburun'da ise makilik alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karaburun'un Gerence Körfezi'ne bakan yamaçlardaki makilikte başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ile Dikili'deki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Yarım saat arayla kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları süren yangınlarla ilgili hasar tespitinin ilerleyen saatlerde yapılacağı ifade edildi.

Yangınlara çok sayıda arazöz, tanker, dozer ve helikopterle müdahale edilmişti.

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