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İzmir'deki BMC fabrikasında Koronavirüs nedeniyle üretime ara verildi

25 Ağustos 2020 10:29

İzmir Pınarbaşı’nda bulunan ve 3 bin işçinin çalıştığı BMC Otomotiv fabrikasında Covid-19 vakalarının artması nedeniyle üretime 1 hafta ara verildi.

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