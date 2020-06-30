İzmir'de bir mahallede Koronavirüs vaka sayısının hızla artması üzerine mahalledeki herkese Covid-19 testi yapıldı

Koronavirüs vaka sayısının hızla arttığı İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesi'nde Covid-19 testi yapılmayan vatandaş kalmazken, yapılan son testlerin ardından vaka sayısının 70’e yükseldiği görüldü. Küner Mahallesi Muhtarı Harun İbiş Aydın, "Vatandaşlar evlerine çekildi. En kısa sürede bu durumdan kurtulmak istiyoruz" dedi

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı 2 bin 600 nüfuslu Küner Mahallesi'ndeki Koronavirüs vaka artış oranının aniden yükselmesiyle, mahallede yaşayan tüm vatandaşlara Covid-19 testi yaptırıldı. Bölgeye gelen Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından yapılan son testlerle vaka sayısının 70'e yükseldiğini ifade eden mahalle muhtarı Harun İbiş Aydın, "Test yapılmayan kimse kalmadı. Vatandaşlar bu süreçte evlerine çekildi. Köydeki kahvehane ve berberler bir süre daha kapalı kalacak" diye konuştu.

"Tarla ve bahçesi olan vatandaşlar işlerini yaptıktan sonra evlerine gidiyor" diyen Aydın, "Onun dışında kimse sokağa çıkmıyor. Bir süre daha bu şekilde tedbirli davranmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda bu durumdan kurtulmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.