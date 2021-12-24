İzmir'de yangın: 3 çocuk hayatını kaybetti

İzmir’in Bayındır ilçesinde, anne ve babanın evde olmadığı sırada çıkan yangında, en büyüğü 3 yaşında olan 3 kardeş hayatını kaybetti.

Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Eve giren ekipler, 3 çocuğun öldüğünü belirledi. Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise iki yaşında oldukları öğrenildi.

Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (AA)